Transferts - PSG : Galtier place déjà ses pions pour le mercato

Publié le 17 juin 2022 à 16h00 par Jules Kutos-Bertin

De plus en plus proche du PSG, Christophe Galtier, toujours sous contrat avec l’OGC Nice, continue d’échanger avec Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale. Les deux hommes préparent le mercato et auraient déjà dessiné les contours du prochain effectif parisien.

Maintenant que la rumeur Zidane est passée, l’arrivée de Christophe Galtier au PSG se précise. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’entraîneur de l’OGC Nice est la priorité de Luis Campos, le nouveau conseiller football du PSG. A présent, le club de la capitale aurait entamé des démarches auprès des Aiglons au sujet du technicien français. Une belle étape dans la quête d’un nouveau coach. De son côté, Luis Campos a déjà planifié la suite avec Christophe Galtier.

Luis Campos et Christophe #Galtier dont la volonté commune était de travailler de nouveau ensemble, sont à pied d’œuvre depuis plusieurs jours pour dessiner les contours du prochain effectif du #PSG https://t.co/BBBFv4TRH5 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) June 17, 2022

Luis Campos et Christophe Galtier préparent déjà le mercato

A en croire les informations d’Abdellah Boulma révélées dans son podcast, Luis Campos et Christophe Galtier travailleraient ensemble depuis plusieurs jours pour dessiner les contours du futur effectif du PSG. Alors qu’il planche déjà sur les dossiers Scamacca et Skriniar, Campos en aurait averti Christophe Galtier. Pour la suite, tout devrait se débloquer dès que l’arrivée de l’ancien entraîneur du LOSC sera officielle. D’ici là, le Portugais continuera de préparer le terrain.