EXCLU - Mercato : Christophe Galtier à quelques pas du PSG…

Publié le 18 juin 2022 à 17h30 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com les 8 et 10 juin, Christophe Galtier est en première ligne pour devenir le prochain entraîneur du PSG. A l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’est encore signé. Mais le dossier avance dans le bon sens. Sauf retournement de situation, le technicien français va s’asseoir sur le banc parisien.

Après le dossier Mbappé, le PSG prépare sa révolution. Et avec l’arrivée de Luis Campos, les grandes manœuvres vont démarrer. En témoigne, la signature imminente de Vitinha, la pépite du FC Porto. Le milieu de terrain portugais va s’engager pour 4 ou 5 ans, contrat un montant de 40 millions d’euros. Et dans la foulée, Paris pourrait s’attaquer à Renato Sanches. L’opération vient de démarrer, Luis Campos est encore à la manœuvre. Deux dossiers qui avancent en même temps que celui de l’entraîneur.

Galtier au PSG, juste une question de temps

A l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’est encore acté ou signé. Le PSG et l’OGC Nice discutent activement pour trouver un terrain d’entente. Mais clairement, toutes les parties veulent aller vers une même issue : un départ de Christophe Galtier de l’OGC Nice pour une arrivée au PSG. Sauf retournement de situation, c’est donc le technicien français des Aiglons qui va reprendre le poste de Mauricio Pochettino.



Preuve que le dossier est bien avancé, Christophe Galtier s’est déjà impliqué dans certaines pistes parisiennes et travaille indirectement pour qu’elles avancent dans le bon. A Paris, comme dans l’entourage du Français, plus personne n’a de doute sur l’identité du prochain entraîneur du PSG. Le rêve Zidane s’est éteint depuis plusieurs semaines déjà.