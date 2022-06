Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos frappe fort pour le transfert de Skriniar

Publié le 18 juin 2022 à 13h30 par Bernard Colas

Quelques jours après sa nomination en tant que conseiller football du PSG, Luis Campos est en passe de boucler son premier renfort estival en la personne de Vitinha. Désormais, le Portugais va pouvoir se focaliser sur Milan Skriniar, l’une de ses priorités pour le secteur défensif. Alors que le club de la capitale semble encore loin d’un accord avec l’Inter, une belle proposition attend néanmoins l’international slovaque à Paris.

Luis Campos prépare déjà une surprise sur ce mercato estival. Alors que ce nom avait jusqu’ici échappé aux spécialistes, Vitinha s’apprête à s’engager en faveur du PSG. Tout serait réglé pour l’arrivée du milieu portugais, désormais attendu à Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans, dans le cadre d’un transfert compris entre 30 et 40M€ selon plusieurs sources. Un premier dossier en passe d’être bouclé par Luis Campos qui n’est pas le dernier. Le nouveau dirigeant du PSG veut injecter du sang neuf dans l’effectif et a déjà bougé ses pions pour plusieurs joueurs, et ce malgré le flou qui règne sur l’identité du prochain entraîneur, bien que Christophe Galtier (OGC Nice) apparaisse comme le grand favori. D’après la presse italienne, le PSG poursuit les discussions pour Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Milan Skriniar (Inter Milan). Ce dernier pourrait d’ailleurs récupérer un joli chèque en acceptant d’évoluer du côté du Parc des Princes.

Un salaire de 7,7M€ attend Skriniar au PSG