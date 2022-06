Foot - Mercato

Vitinha, Skriniar, Haaland... Toutes les infos mercato du 18 juin

Publié le 18 juin 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 18 juin 2022 à 12h08

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Avec Vitinha, Luis Campos boucle un premier transfert à 30M€

Vitinha est proche de devenir la première recrue de l’ère Luis Campos au PSG. Vendredi soir, plusieurs médias ont affirmé que le milieu portugais allait s’engager en faveur du club parisien, une tendance confirmée par Le Parisien . Selon les informations du quotidien francilien, les discussions concernant le transfert de Vitinha ont abouti avant le début week-end, pour un contrat de cinq ans, alors que la clause libératoire de l’international portugais serait fixée à 30M€, et non à 40M€ comme ce fut évoqué ces dernières heures. Le journaliste Fabrizio Romano ajoute ce samedi que le PSG prépare actuellement les dernières modalités liées au contrat et à la visite médicale de Vitinha pour boucler le transfert de ce dernier.



PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Skriniar ?

Alors que le PSG souhaite s'attacher les services de Milan Skriniar, Chelsea est également positionné. Selon Tuttosport , Thomas Tuchel souhaite se renforcer en défense après les départs d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen et dispose d’un avantage de taille sur le PSG grâce à Romelu Lukaku. L’Inter veut récupérer l’attaquant belge en prêt cet été, ce qui pourrait inciter les Nerazzurri à privilégier la piste Chelsea pour Skriniar. La pression est donc grande sur les épaules de Luis Campos.



Officiel : L’OM annonce un renfort de taille dans le projet McCourt

Comme annoncé ces derniers jours, Javier Ribalta rejoint l'organigramme de l'OM. Dans un communiqué, le club phocéen a annoncé la nomination de l'Espagnol en tant que Directeur du Football. Après des passages à l’AC Milan, Manchester United ou encore la Juventus, club dans lequel il a d’ailleurs collaboré avec Pablo Longoria, Javier Ribalta aura pour responsabilité d’encadrer l’ensemble de la politique sportive de l’OM peut-on lire dans le communiqué. De son côté, David Friio, jusqu’alors Directeur Technique, est nommé Directeur Sportif.



Le Real Madrid prépare déjà un nouveau coup à 150M€ pour Haaland

Malgré sa signature à Manchester City jusqu'en juin 2027, Erling Haaland fait encore l'objet de rumeurs pour son avenir en Espagne. Ce samedi, AS fait sa Une sur l'attaquant norvégien et annonce que le Real Madrid n’a pas lâché le morceau. En effet, le média ibérique annonce que la direction merengue n’est pas frustrée d’avoir vu Haaland lui échapper, puisque le club comptait attendre jusqu’en 2023 avant de s’attacher ses services en raison des prestations XXL de Karim Benzema. L’arrivée d’Haaland chez les Skyblues n’est donc pas vue comme un échec, au point que Florentino Pérez prépare déjà son offensive pour l’été 2024, puisque l'ancienne star du BVB dispose d’une clause libératoire estimée à 150M€ qui sera activée dans deux ans.



