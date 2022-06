Mercato - OM : Pablo Longoria a bouclé une nouvelle recrue

Foot - Mercato - OM

Lors de ce mercato estival, l’OM scrute le marché des gardiens surtout en cas de départ de Steve Mandanda cet été. Mais Pablo Longoria pense également à l’avenir du club phocéen sur le long terme. De ce fait, le président de l’OM se serait grandement rapproché d’un jeune gardien de 18 ans ces derniers jours et le transfert pourrait avoir lieu très prochainement.

Cet été, l’OM pourrait bien voir Steve Mandanda faire ses valises. Le portier de 37 ans, à la recherche d’un temps de jeu régulier pour espérer être sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais Steve Mandanda pourrait également être suivi par Simon Ngapandouetnbu. L’actuel troisième gardien de l’OM serait convoité par Valenciennes et pourrait donc être transféré en Ligue 2 pour acquérir de l’expérience cet été. De ce fait, Pablo Longoria scruterait le marché des gardiens à la recherche d’un concurrent pour Pau Lopez, mais aussi d’un troisième portier pour la saison prochaine. Et le président phocéen semble avoir mis la main sur une pépite.

Belgian goalkeeper Jelle Van Neck is set to join Olympique Marseille from Brugge. Full agreement reached, five year deal. 🔵🤝 #TeamOMVan Neck has already accepted and he’s joining OM in the coming days.