AS Monaco : Lisandru Olmeta sera à la reprise du groupe pro

Publié le 18 juin 2022 à 13h50 par La rédaction mis à jour le 18 juin 2022 à 14h14

Tout juste sacré champion d'Europe U17 avec la superbe équipe de France de José Alcocer, Lisandru Olmeta va participer à la reprise de l'entraînement du groupe professionnel de l'AS Monaco. Une nouvelle étape dans la carrière du très prometteur gardien de but tricolore.

Dans le sillage des Bleus de Didier Deschamps, les équipes de France jeunes sont de véritable pépinières de talents. Le groupe U17 de José Alcocer ne fait pas exception avec des petits joyaux à chaque secteur de jeu. Une équipe qui a tout récemment remporté le championnat d'Europe en Israël, 18 ans après la génération des Samir Nasri, Karim Benzema et Hatem Ben Arfa. Les nouveaux héros s'appellent désormais El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire Emery ou encore Lisandru Olmeta. Des jeunes pousses qui frappent à la porte du monde professionnel et qui ne demande qu'à éclore dans les mois et années à venir.

🫂 Lisandru Olmeta tombe dans les bras du papa Pascal. 🇫🇷 Les U17 français sont champions d'Europe. pic.twitter.com/D93x71xTGy — RMC Sport (@RMCsport) June 1, 2022

Et justement, du côté de l'AS Monaco, on souhaite récompenser les performances et le travail de Lisandru Olmeta, gardien de but qui a été décisif à de nombreuses reprises lors du dernier Euro U17. Après avoir signé son premier contrat professionnel à l'âge de 14 ans, ce phénomène de précocité gravit les échelons un par un. Et Philippe Clément, l'actuel coach des Monégasques, souhaite le voir lors de la prochaine préparation estivale du groupe pro. L'AS Monaco reprend le chemin de l'entraînement ce samedi, parmi les premiers de Ligue 1. Un premier match amical contre le Cercle de Bruges est déjà au programme, tout comme un stage à Faro (Portugal). En plus de Radoslaw Majecki et Alexandre Nubel, l'AS Monaco pourra donc compter sur Lisandru Olmeta (16 ans) au poste de gardien de but.