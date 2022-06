Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel grand attaquant doit recruter Longoria en priorité ?

Publié le 18 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

Après avoir réalisé un mercato estival 2021 XXL avec une dizaine de recrues offertes à Jorge Sampaoli, Pablo Longoria voudrait poursuivre sur sa lancée lors de cette fenêtre de transferts. Et alors qu'il aimerait recruter un grand attaquant, le président de l'OM aurait identifié plusieurs pistes, dont Luis Muriel, Alexis Sanchez, Martin Braithwaite, Dries Mertens ou encore Wahbi Khazri. Selon vous, vers qui doit se tourner Pablo Longoria en priorité pour renforcer la ligne offensive de Jorge Sampaoli ?

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria s'est montré très actif sur le marché. En effet, le président de l'OM a recruté une dizaine de recrues pour satisfaire au mieux les demandes de Jorge Sampaoli et lui permettre de remplir ses objectifs à Marseille. Plus précisément, Pablo Longoria a attiré à la fois Amine Harit, Pol Lirola, William Saliba, Luan Peres, Pau Lopez, Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi, Gerson et Konrad de la Fuente vers le Vélodrome. Ce qui ne l'a pas empêché de s'attaquer à Cédric Bakambu et Sead Kolasinac cet hiver. Et malgré cette pluie d'arrivées à l'OM ces derniers mois, Pablo Longoria compterait frapper encore très fort lors du mercato, et notamment aux avant-postes.

Muriel, Sanchez, Braithwaite, Mertens, Correa... l'OM à l'embarras du choix