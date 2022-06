Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à activer une nouvelle piste surprenante au Barça ?

Publié le 17 juin 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Alors que l’on annonce Luis Muriel, Joaquin Correa ou encore Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille, c’est une autre occasion qui pourrait se présenter pour Pablo Longoria cet été. Le président de l’OM pourrait en effet boucler quelques opérations avec le FC Barcelone lors de ce mercato et cela pourrait notamment concerner Martin Braithwaite.

Qui sera le prochain attaquant de l’Olympique de Marseille ? Avec un joueur du talent Arkadiusz Milik, personne ne penserait à aller voir ailleurs, pourtant beaucoup de choses pourraient changer cet été. Le Polonais pourrait en effet faire ses valises, alors que les tensions avec Jorge Sampaoli se sont faites de plus en plus fortes cette saison. Son nom est notamment lié à la Juventus ou encore à la Fiorentina, deux clubs qui avaient déjà approché Milik par le passé. Pour le remplacer, Pablo Longoria aurait déjà plusieurs pistes et elles mèneraient toutes en Italie, de Luis Muriel à Alexis Sanchez.

Mercato - OM : Sampaoli a un nouveau transfert en tête https://t.co/wQIjo7fqoH pic.twitter.com/6KkXbqTE7f — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

L’OM tenté par Martin Braithwaite