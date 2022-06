Foot - Mercato

Majer, Saliba… Les 5 meilleures recrues de la saison en Ligue 1

Publié le 18 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Alors que le marché des transferts s’annonce mouvementé cet été en Ligue 1, l’objectif des clubs de l’élite sera de réaliser les meilleures opérations pour se renforcer et briller tout au long de la saison. D’ailleurs, l’été dernier, les bonnes pioches ont été nombreuses en Ligue 1. Voilà quels ont été les meilleurs coups dans l’Hexagone.

Le PSG, l’OM, l’OL ou encore Monaco risquent d’animer le mercato estival en France. Mais chaque club de Ligue 1 va se renforcer durant cette intersaison. La question sera de savoir si les pioches seront bonnes. Pour cela, il faudra attendre quelques mois pour avoir assez de recul pour juger. L’été dernier, Rennes, Lens ou encore l’OM avaient eux vu juste concernant certaines opérations.

Lovro Majer (Rennes)

L’été dernier, Rennes a opéré un très bon recrutement avec notamment l’arrivée de Gaëtan Laborde en provenance de Montpellier, mais surtout celle de Lovro Majer. Alors que le Croate évoluait au Dinamo Zagreb, les Bretons ont lâché près de 12M€ pour se l’offrir. Florian Maurice a alors eu le nez creux puisque le protégé de Bruno Génésio a rayonné avec Rennes tout au long de la saison. De quoi d’ailleurs déjà éveillé l’intérêt de grands clubs européens. Il a notamment été question d’un possible transfert de Lovro Majer au PSG.

William Saliba (OM)

Ayant réalisé un recrutement estival tonitruant, Pablo Longoria a notamment profité des opportunités à Arsenal pour renforcer l’OM. Ainsi, c’est William Saliba que les Phocéens sont allés chercher chez les Gunners alors que Mikel Arteta ne comptait pas sur lui. Le défenseur central a alors été prêté et le choix a été plus payant puisque Saliba s’est imposé comme le patron de la défense de Sampaoli à l’OM. Des performances qui lui ont également permis de se faire une place en équipe de France. Seul bémol, n’ayant pas d’option d’achat, l’OM ne devrait pas pouvoir conserver William Saliba.

Matteo Guendouzi (OM)

Et William Saliba n’a pas été la seule bonne affaire de l’OM à Arsenal puisque Pablo Longoria a également visé dans le mille avec Matteo Guendouzi. N’étant plus en odeur de sainteté chez les Gunners à son retour de prêt au Hertha Berlin, le milieu de terrain a été prêté avec option d’achat, qui a d’ailleurs été levée. Voilà désormais que Guendouzi est un joueur de l’OM à part et l’affaire est très belle étant donné que l’international français a été l’un des cadres de Jorge Sampaoli tout au long de la saison. Désormais, il faudra donc compter sur lui pour l’avenir sur la Canebière.

Arnaud Kalimuendo (RC Lens)

Le RC Lens a lui fait revenir Arnaud Kalimuendo. Après une première saison en prêt chez les Sang et Or, l’attaquant a de nouveau été prêté par le PSG, où il n’y avait pas de place en attaque étant donné la concurrence. Et sous les ordres de Franck Haise, Kalimuendo a continué de progresser et de montrer toute l’étendue de son talent. Ainsi, à seulement 20 ans, le Français a terminé l’exercice avec un total de 12 buts. Désormais de retour au PSG, Arnaud Kalimuendo ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait et un retour au RC Lens n’est pas totalement exclu…

Andy Delort (OGC Nice)

Bien que Nice avait déjà Amine Gouiri et Kasper Dolberg en attaque, les Aiglons sont tout de même allés chercher Andy Delort pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier. Arrivé de Montpellier, l’Algérien a alors apporté toute sa hargne aux Niçois. A 30 ans, Delort a alors fini la saison avec 18 réalisations en Ligue 1, dont certaines très importantes en fin de saison qui ont permis à l’OGC Nice de se classer à la 5ème place, synonyme d’Europe League Conférence pour la saison prochaine.