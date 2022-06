Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho empêche Longoria de boucler un très joli coup à 0€

Publié le 17 juin 2022 à 18h30 par Bernard Colas

Pour oublier Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa, l’OM multiplie les pistes afin de se renforcer dans l’entrejeu. D’après le 10 Sport, Pablo Longoria avance positivement dans le dossier Axel Witsel, mais le président phocéen se serait également positionné sur Nemanja Matic, dont le contrat arrivait à expiration avec Manchester United. Le Serbe a toutefois privilégié l’AS Rome pour y retrouver José Mourinho.

Malgré les arguments avancés par Pablo Longoria, Boubacar Kamara a pris la décision de quitter son club formateur afin de rejoindre Aston Villa. Un coup dur pour l’OM, qui espérait pouvoir convaincre le néo-international français de renouveler son bail après son excellente saison. Désormais, le club phocéen veut rapidement régler la question de son remplacement, afin de permettre à l’heureux élu de s’intégrer au plus vite dans le groupe de Jorge Sampaoli en vue de la nouvelle saison marquée par le retour des Olympiens en Ligue des champions. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, Pablo Longoria poursuit les discussions avec Axel Witsel, dont le contrat avec le Borussia Dortmund arrive à terme à la fin du mois. L’international belge de 33 ans n’est pas insensible à l’intérêt de l’OM, désormais favori dans ce dossier avec l’Atlético de Madrid. En parallèle, Pablo Longoria étudie d’autres profils pour renforcer l’entrejeu phocéen, dont ceux de Jordan Veretout (AS Rome), Francis Coquelin (Villarreal) ou encore Nemanja Matić, qui a finalement préféré s’envoler pour l’Italie après la fin de son aventure à Manchester United.

Jose Mourinho has signed Nemanja Matic three times in his career 🤝 pic.twitter.com/lfNdt35ejk — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2022

L’OM voulait Matić, déterminé à l’idée de retrouver Mourinho à Rome