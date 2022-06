Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Raiola rêvait de voir Pogba à Paris

Publié le 17 juin 2022 à 18h00 par Axel Cornic

Ce vendredi est sorti sur la plateforme Prime Video un documentaire retraçant la carrière et la vie de Paul Pogba au cours de ces dernières années. On y apprend plusieurs choses concernant les problèmes rencontrés à Manchester United, mais on découvre également le projet qu’avait son agent Mino Raiola, qui rêvait d’un jour voir Pogba rejoindre le PSG.

Kylian Mbappé et Paul Pogba, les deux plus grandes stars du football français, ont vécu des situations semblables. Pourtant, si le premier a décidé son avenir en prolongeant avec le Paris Saint-Germain, le second n’a toujours pas annoncé ce qu’il fera la saison prochaine. Un secret cultivé par son entourage, même s'il a semblé compliqué à moment de le voir poursuivre à Manchester United. Car s’il a brillé à la Juventus et en équipe de France, Pogba a toujours eu une sorte de blocage avec son club formateur, qu’il a retrouvé en 2016. S’il a remporté une Ligue Europa en 2017, il a souvent été au cœur des polémiques, se mettant à dos certaines anciennes gloires mancuniennes et se confrontant durement à son ancien entraineur, José Mourinho.

Mercato - PSG : Le Qatar tente un ultime coup avec Paul Pogba https://t.co/lm1oIGptpr pic.twitter.com/2qu3a5FgBE — le10sport (@le10sport) June 16, 2022

« Quand il te reste un an de contrat, ça veut dire que tu vas être libre »

Toute cette période de doutes, Paul Pogba la raconte dans un documentaire en plusieurs épisodes disponible dès ce vendredi sur Prime Video . On en apprend ainsi plus au sujet des tensions avec José Mourinho, qui a été son entraineur à Manchester United de 2016 à 2018. « Il (José Mourinho) a envoyé une photo de ma femme et moi, prise par un paparazzi, à Mino (Raiola). Je n’ai pas aimé ça du tout » a-t-il déclaré. « Je lui ai dit : T’es sérieux, je suis blessé, je m’entraîne trois fois par jour, tu me prends pour qui ? ». Le Français y détaille également la rupture avec son club formateur et son envie de partir, il y a un an déjà. « Le club ne m’a pas laissé partir. Quand il te reste un an de contrat, ça veut dire que tu vas être libre » explique Pogba dans ce documentaire. « Si je décide de rester, on peut toujours trouver une solution. Si je décide de partir, personne ne pourra me dire non. Personne ne peut m’arrêter ».

« J’adorerais le voir au Paris Saint-Germain »