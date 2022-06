Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pogba interpelle le PSG pour son avenir

Publié le 17 juin 2022 à 8h15 par Thibault Morlain

Le feuilleton Paul Pogba approche visiblement de sa fin et aujourd’hui, tout serait bouclé pour un retour de l’international français à la Juventus. Mais pour le moment, rien n’est encore officiel. Et en marge de la sortie du documentaire autour de Pogba, son avocate, Rafaela Pimenta a fait le point sur son avenir, évoquant notamment la piste PSG.

Entre Manchester United et Paul Pogba, c’est bel et bien terminé. Arrivé au terme de son contrat, le Français n’a pas prolongé. Désormais libre, il est à la recherche d’un nouveau club et c’est du côté de la Juventus qu’il pourrait bien poser ses valises, faisant ainsi son retour dans le Piémont. Le feuilleton Pogba toucherait ainsi à sa fin alors que le PSG était également très intéressé. Pour le club de la capitale, cela ne se fera finalement, bien que Mino Raiola aurait bien aimé le voir à Paris.

Raiola à Pogba dans le documentaire : "Ils [United] veulent absolument que tu restes. Pour moi, l'offre ne reflète pas cela. Je vais leur faire comprendre que s'ils veulent vraiment que tu restes, ils doivent agir différemment et mettre l'argent sur la table." [@TheAthleticUK] pic.twitter.com/mUR0FWnMOC — Manchester United (@MUnitedFR) June 16, 2022

Pogba, un roi au PSG ?