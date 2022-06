Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : En attendant la vente de l’ASSE, le mercato de Batlles va être lancé

Publié le 17 juin 2022 à 7h00 par Thibault Morlain

Actuellement, l’actualité de l’ASSE concerne avant tout la vente du club à David Blitzer. Mais à côté de cela, il y a une saison à préparer pour Laurent Batlles. Et pour tenter de quitter au plus vite la Ligue 2, l’entraîneur des Verts veut frapper fort sur le marché des transferts. Des recrues seraient d’ailleurs imminentes à l’ASSE.

Cela semble s’accélérer pour la vente de l’ASSE. En effet, ces dernières heures, une délégation américaine s’est rendue dans le Forez pour visiter les installations. Une nouvelle étape importante avant la possible reprise du club par David Blitzer. Mais l’autre actualité de l’ASSE est bien évidemment le mercato. Cet été, les Verts doivent tout reconstruire suite à la relégation en Ligue 2. Désormais aux manettes, Laurent Batlles s’apprêterait d’ailleurs à frapper très fort.

Mercato - ASSE : Rencontre au sommet pour la vente du club https://t.co/xP5vDknmbK pic.twitter.com/iIjzZkRjbC — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Les premières recrues de Batlles