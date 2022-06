Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet QSI est passé à côté d'une incroyable occasion avec Pogba

Publié le 16 juin 2022 à 18h00 par Dan Marciano

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba avait la possibilité de rejoindre le PSG gratuitement. Ancien directeur sportif du club parisien, Leonardo avait entamé des discussions dans le but de le recruter cet été. Mais son départ en mai dernier et l'arrivée de Luis Campos ont fait capoter cette opération. L'international français devrait finalement s'engager avec la Juventus pour quatre ans.

Cet été, le PSG avait la possibilité de mettre la main sur un champion du monde sans dépenser le moindre centime. Libre dans quelques jours, Paul Pogba représentait une incroyable opportunité sur le marché depuis qu'il avait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec Manchester United. Des extraits de son documentaire intitulé Pogbmentary , disponible ce vendredi sur Prime Vidéo, permettent d'en savoir plus sur les coulisses de son départ. La formation de Premier League aurait transmis une offre de prolongation il y a maintenant près d'un an, mais à en croire les propos de Mino Raiola, elle aurait été ridicule. « Pour moi, l'offre ne reflète pas cela. Je leur ai dit : 'Si vous voulez qu'il reste, ne faites pas cette offre'. Je vais leur faire comprendre que s'ils veulent vraiment que tu restes et qu'ils veulent construire un projet autour de toi, cette fois-ci, ils doivent agir différemment et mettre de l'argent sur la table » indique celui qui a été pendant de nombreuses années l'agent de Pogba. Finalement, le milieu de terrain n'acceptera jamais de rempiler avec Manchester United.

L'arrivée de Campos a eu raison de ce transfert

Conscient des envies de départ de Paul Pogba, Leonardo avait décidé de réactiver cette piste ces derniers mois, après une première tentative durant l'été 2021. Le désormais ancien directeur sportif du PSG avait discuté longuement avec Mino Raiola afin de connaître ses intentions. Pendant longtemps, la porte n'aurait pas été fermée, loin de là. Selon le journaliste Saber Desfarges, Pogba attendait même un signe du PSG. Mais le départ de Leonardo a eu raison de ce dossier comme le confirme Julien Laurens. « J'aurais aimé voir Paul Pogba jouer pour le PSG, mais ça n'arrivera pas. C'était l'homme que l'ancien directeur sportif Leonardo voulait, mais il a été limogé et Luis Campos l'a remplacé. Il n'est pas dans les pensées de Campos » a confié le journaliste d' ESPN et de RMC Sport lors d'un entretien à Sky Sports.

