Mercato - PSG : L'énorme coup de gueule de Paul Pogba sur son avenir !

Publié le 16 juin 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba a d'ores et déjà décidé de changer de club librement et gratuitement cet été, et il serait en route pour la Juventus. Comme l'a fait clairement comprendre la Pioche dans son Pogmentary, elle est en colère contre la direction des Red Devils depuis un an, moment où elle a acté son départ.

Lors de l'été 2016, Paul Pogba a décidé de faire son retour à Manchester United car il avait une revanche à prendre à Old Trafford. Alors qu'il a fait ses débuts chez les Red Devils , la Pioche a plié bagages très jeune pour rejoindre le Juventus et réussir à exploser au plus haut niveau. Après avoir rempli sa mission, en éclaboussant de sa classe la planète football sous les couleurs bianconere, Paul Pogba a fait le nécessaire pour revenir à Manchester United. Toutefois, son deuxième passage chez les Red Devils ne s'est pas vraiment passé comme il l'espérait. En difficulté depuis de longs mois à Manchester United, Paul Pogba va d'ailleurs prendre le large librement et gratuitement à l'issue de son contrat, qui court jusqu'au 30 juin. Un départ qui semblait déjà être acté l'été dernier.

«Mon objectif est montrer aux autres clubs que Manchester a fait une erreur»