Mercato - PSG : Le Qatar tente un ultime coup avec Paul Pogba

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba aurait de grandes chances d'évoluer en Serie A la saison prochaine. Le milieu de terrain finaliserait son transfert à la Juventus où il pourrait signer un contrat de quatre ans. Mais dans ce dossier, le PSG n'aurait pas dit son dernier mot. Les dirigeants parisiens seraient toujours en contact avec l'agent de l'international français.

Le dossier Paul Pogba touche à sa fin. Libre dans quelques jours après avoir pris la décision de quitter Manchester United, le milieu de terrain serait sur le point de faire son grand retour à la Juventus. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que ce transfert ne soit officialisé. Ce dossier avait également été étudié par le PSG, notamment avant l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif. Cette piste se serait refroidie ces derniers jours, mais certains dirigeants maintiendraient le contact avec l'entourage de Pogba.

"PSG do remain in open dialogue with Paul Pogba's representatives." Juventus are close to finalising a four-year deal with Paul Pogba but PSG are still in the picture, Dharmesh Sheth gives an update ⤵️🔊 pic.twitter.com/YOKFmFohN5