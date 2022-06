Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Paul Pogba est bouclé

Publié le 14 juin 2022 à 20h45 par La rédaction

Libre à l’expiration de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba a pendant longtemps été annoncé sur les tablettes du PSG, mais c’est finalement la Juventus qui va mettre la main sur l’international français. Ce dernier s’est mis d’accord avec l’écurie italienne pour son retour à Turin et aurait même déjà signé son nouveau contrat.

En difficulté à Manchester United, Paul Pogba est annoncé sur le départ depuis plus d’un an. Un dossier qui n’a pas échappé au PSG, cité parmi les prétendants les plus actifs, mais au fil des semaines, l’intérêt parisien s’est fait plus discret. Le départ de Leonardo rebat les cartes dans ce dossier, Luis Campos ayant d’autres priorités pour renforcer l’entrejeu du PSG. Une aubaine pour la Juventus, disposant d’un boulevard pour boucler l’arrivée du champion du monde tricolore. Un dossier qui serait déjà bouclé à Turin.

Pogba de retour à la Juventus