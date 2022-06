Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Une rumeur est déjà démentie à l’OM pour ce mercato

Publié le 16 juin 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Cet été, ça devrait bouger à l’OM, que ce soit dans les sens des arrivées que des arrivées. Pour ce qui est des futures recrues de Jorge Sampaoli, de nombreux noms circulent déjà et la piste menant à Joaquin Correa, attaquant de l’Inter Milan, a notamment été évoquée. Toutefois, Pablo Longoria a tenu à être clair.

L’OM n’accueillera finalement pas Mohamed-Ali Cho cet été. Alors que Pablo Longoria était bien engagé pour le transfert de l’attaquant d’Angers, celui-ci s'est engagé avec la Real Sociedad. Pour se renforcer offensivement, les Phocéens doivent donc regarder ailleurs et ces recherches auraient visiblement mené Longoria du côté de l’Inter Milan. En effet, ces derniers jours, il a été question d’un intérêt de l’OM pour l’attaquant argentin, Joaquin Correa.

La réponse de Longoria