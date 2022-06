Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est acté pour le transfert de Mohamed-Ali Cho

Publié le 15 juin 2022 à 11h45 par Thibault Morlain

Dernièrement, Pablo Longoria avait bien avancé pour faire venir Mohamed-Ali Cho à l’OM. Après avoir trouvé un accord avec Angers, l’Espagnol n’avait plus qu’à régler les questions contractuelles avec le joueur. Mais dans l’attente du feu vert de la DNCG, l’OM a vu la Real Sociedad lui passer devant. Et voilà que ce serait maintenant fait entre le club basque et Cho.

A la recherche d’un nouvel élément offensif pour l’OM, Pablo Longoria avait jeté son dévolu sur Mohamed-Ali Cho, crack du SCO d’Angers. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé, un accord avait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert à hauteur de 12M€. Pour l’OM, il fallait encore trouver un terrain d’entente avec le joueur de 18 ans, mais en parallèle, la concurrence faisait aussi le forcing. Celle-ci semble d’ailleurs avoir eu raison de l’intérêt des Phocéens puisque Cho va visiblement s’engager avec la Real Sociedad.

La signature se déroulera à Nice pour @MohamedAliCho1 !! 12M€ + 3M€ de bonus & 25 % à la revente. PS: Marseille s’était retiré du dossier. Réal Sociedad a devancé Salzbourg. #AngersSCO #AurreraReala https://t.co/XKfOWxi7Yu — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 15, 2022

12M€ + 3M€ de bonus

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, cela serait donc fait, Mohamed-Ali Cho va signer avec la Real Sociedad. Une opération qui rapportera 12M€ à Angers ainsi que 3M€ et 25% d’une prochaine revente. A noter que pour le transfert de Cho, le club basque aurait devancé les Autrichiens du RB Salzbourg. Pour ce qui est de l’OM, le club phocéen se serait finalement retiré du dossier.