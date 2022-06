Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour le transfert de cet attaquant, c'est terminé

Publié le 14 juin 2022 à 20h10 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de l’OM, Mohamed Ali-Cho devrait s’envoler vers de nouveaux horizons cet été. L’international Espoirs français était cité comme l’un des principaux renforts offensifs désirés par Pablo Longoria. Seulement, il semblerait que le joueur de 19 ans aille s’engager en Espagne, au sein du club de la Real Sociedad…

L’OM va connaître sa première désillusion ! En quête de renforts offensifs, Pablo Longoria avait jeté son dévolu sur le jeune Mohamed Ali-Cho. À 19 ans, l’attaquant a réalisé une grande saison avec Angers SCO. Auteur de 4 buts et d’une passe décisive en 32 apparitions, le jeune joueur était annoncé comme proche de l’OM comme vous le révélait le10sport.com en exclusivité. Malheureusement, l'international espoir devrait jouer en Espagne la saison prochaine, avec le club de la Real Sociedad.

Mercato - OM : Déjà un échec pour Pablo Longoria sur le marché des transfert https://t.co/I5JiBLSLJ7 pic.twitter.com/oK9e2TaXqa — le10sport (@le10sport) June 13, 2022

Un transfert avoisinant les 12 M€.