Mercato - PSG : Luis Campos a mis deux attaquants sur le marché

Publié le 16 juin 2022 à 14h15 par Jules Kutos

Très actif dans le sens des arrivées, le PSG ne s’est pas encore montré au niveau des ventes. Pour dégraisser l’effectif parisien, Luis Campos envisagerait de se séparer de plusieurs éléments en attaque dont Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi. Souvent jugé là-dessus, le club de la capitale est très attendu sur ce mercato estival.

Depuis son arrivée officielle au PSG, Luis Campos est très impliqué dans le recrutement. Mais là où cela semble coincer, c’est au niveau des ventes. Pour le moment, aucun joueur parisien n’a quitté le club et cela ne devrait pas arriver d’ici peu. Si le PSG veut recruter comme il le souhaite, il faudra obligatoirement dégraisser. Et Luis Campos aurait ciblé plusieurs départs en attaque.

La direction du PSG a établi une liste des joueurs à vendre.Chez les attaquants, il y a Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi.Le Titi est très bien coté sur le marché et plusieurs clubs sont prêts à l’accueillir. pic.twitter.com/FDaUvKN6yG — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 16, 2022

Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi sur le départ

A en croire les informations de Fabrice Hawkins, Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi auraient été mis en vente. Auteur d’une très bonne saison avec le RC Lens, le joueur formé au PSG a reçu des offres depuis l’Angleterre. Pour Mauro Icardi, la situation s’annonce plus délicate. L’international argentin n’a pas beaucoup joué la saison dernière et son salaire a de quoi freiner les candidats potentiels. Le PSG va devoir s’accrocher pour se séparer de ces éléments !