Mercato : Les 10 plus gros transferts du PSG… avant QSI

Publié le 16 juin 2022 à 14h00 par Arthur Montagne

Bien que le PSG soit entré dans une nouvelle ère en 2011 avec l'arrivée de QSI, le club de la capitale a existé bien avant. En terme de transferts, les Parisiens ont réalisé quelques belles transactions par le passé pour des montants toutefois très éloignés de ceux pratiqués ces dernières années. Loin des 222M€ de Neymar ou des 180M€ de Kylian Mbappé, le PSG s'est malgré tout distingué au début des années 2000. Le 10 Sport vous propose de découvrir le Top 10 des plus gros transferts avant l'arrivée de QSI.

10) Bonaventure Kalou - 2005 - 8,5M€

Au début des années 2000, le PSG a plusieurs fois misé sur des joueurs qui brillent en Ligue 1. C'est notamment le cas de Bonaventure Kalou. Déniché par Auxerre au Feyenoord en 2003, l'international ivoirien réalise deux belles saisons en Bourgogne ce qui sera suffisant pour convaincre le PSG d'investir 8,5M€ pour son transfert. Malgré des débuts réussis avec un but dès son premier match, contre le FC Metz, Bonaventure Kalou ne connaîtra pas un passage très marquant au PSG où il inscrira 18 buts en 71 matches. A son crédit, son but en finale de la Coupe de France remportée contre l'OM (2-1) reste dans la mémoire des supporters parisiens.

9) Hugo Leal - 2001 - 9,5M€

A cette époque, le PSG regarde également à l'étranger et notamment du côté de la Liga. Sous l'impulsion de Luis Fernandez, qui connaît parfaitement le championnat espagnol, le club parisien lâche donc 9,5M€ pour recruter Hugo Leal durant un mercato estival 2001 qui verra également débarquer Ronaldinho, Gabriel Heinze et quatre joueurs de l'ASSE : Alex, Aloisio, Jérôme Alonzo et Lionel Potillon. Néanmoins, l'international portugais n'inscrira que trois buts en trois saisons avant de partir libre en 2004 vers le FC Porto.

8) Reinaldo - 2003 - 10M€

Durant l'été 2003, le PSG doit reconstruire son secteur offensif qui voit Ronaldinho s'engager avec le FC Barcelone pour plus de 32M€. Aloisio, Martin Cardetti ou encore Kaba Diawara ne sont également pas conservés, ce qui pousse donc le club de la capitale à s'activer pour dénicher de nouveaux attaquants. C'est dans cette optique que Reinaldo débarque pour 10M€ en provenance de Flamengo. Le Brésilien inscrira 15 buts en deux saisons avant d'être cédé au club japonais du Kashiwa Reysol pour 4M€

7) Mario Yepes - 2004 - 10M€

L'été 2004 est marqué par un recrutement ambitieux notamment dans le secteur offensif afin de compenser les départs de Gabriel Heinze et Frédéric Déhu. C'est ainsi que le PSG décide de lâcher 10M€ pour le transfert de Mario Yepes. Du haut de ses 28 ans, l'international colombien est déjà une valeur sûre de Ligue 1 avec ses deux saisons et demie au FC Nantes et ne perdra donc pas de temps pour s'imposer au PSG où il disputera au total 143 rencontres avec de rejoindre le Chievo Vérone en 2008 après quatre saisons globalement abouties.

6) Jérôme Rothen - 2004 - 10M€

C'est l'autre très gros transfert de l'été 2004. Finaliste de la Ligue des champions avec l'AS Monaco, Jérôme Rothen choisit de rejoindre le PSG pour 10M€ également. C'est évidemment un grand coup pour le club de la capitale qui s'offre un international français qui restera cinq saisons à Paris avec des hauts et des bas comme le clash avec Guy Lacombe ou encore la fameuse saison 2007-2008 lors de laquelle le PSG obtient le maintient lors de la dernières journée. Mais Jérôme Rothen aura toutefois régalé le public du Parc des Princes avec sa patte gauche qui lui a permis de délivrer 40 passes décisives en 180 matches sous la maillot Rouge-et-Bleu.

5) Stéphane Dalmat - 2000 - 10,75M€

L'année 2000 est marquée au PSG par le fameux plan banlieue qui voit débarquer plusieurs joueurs issus de la région parisienne à l'image de Stéphane Dalmat. Le milieu de terrain débarque en provenance de l'OM pour 10,75M€. Mais son passage au PSG est un véritable fiasco puisque 6 mois et 26 matches après son arrivée, Stéphane Dalmat est poussé au départ et s'engage avec l'Inter Milan le 26 janvier 2001.

4) Pedro-Miguel Pauleta - 2003 - 11M€

En 2003, le PSG sait qu'il sera impossible de retenir Ronaldinho, convoité par tous les grands clubs européens. Par conséquent, les Parisiens décident de frapper fort en recrutant Pedro Miguel Pauleta. Meilleur joueur des deux précédentes saisons de Ligue 1, le Portugais a inscrit 91 buts en 130 apparitions avec les Girondins de Bordeaux. Malgré l'intérêt de l'OL, qui cherchait le successeur de Sonny Anderson, Pauleta s'engage donc au PSG où il laissera une trace indélébile. Buteur redoutable, il a inscrira 109 buts sous les couleurs parisiennes ce qui fera de lui le meilleur buteur de l'histoire du club pendant quelques années. Un record battu depuis par Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani et bientôt Kylian Mbappé. Quoi qu'il en soit, Pauleta restera une légende du club qu'il a quitté en 2008 après une saison en dents de scie durant laquelle Paul Le Guen ne faisait plus de lui un titulaire indiscutable.

🔙📽️ #Classique Le but mythique de notre #PSGlegend Pedro Miguel Pauleta 🆚 Marseille lors de la saison 2004-2005 🦅🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/b3edc1CUi8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 19, 2020

3) André Luiz - 2002 - 11M€

Le moins que l'on puisse dire c'est que le mercato 2002 ne restera pas dans les annales du PSG. Aucune recrue ne restera dans les mémoires pas même André Luiz qui débarque pourtant pour 11M€, ce qui en fait à l'époque l'un des plus gros transferts de l'histoire du club. Le milieu offensif brésilien sort d'une saison plutôt intéressante du côté de l'OM où il est prêté par Tenerife, club de deuxième division espagnole. Mais là encore c'est un fiasco à Paris pour André Luiz qui ne restera qu'une saison au PSG avant d'être prêté au Corinthians.

2) Jay-Jay Okocha - 1998 - 12,4M€

En 1998, le PSG décide de boucler, de loin, le plus gros transfert de son histoire. Après une Coupe du monde très remarquée avec la formidable équipe du Nigéria, Jay-Jay Okocha rejoint le club de la capitale pour un transfert avoisinant les 100 millions de Francs. Une énorme somme pour l'époque. Il faut dire que la technique du meneur de jeu laisse sans voix et il ne tarde pas à démontrer toute l'étendu de son talent. Entré en jeu contre Bordeaux pour son premier match, Okocha décoche une frappe merveilleuse pour inscrire son premier but au PSG. Néanmoins, son passage au PSG ne coïncide pas avec la meilleure période de l'histoire du club ce qui laissera évidemment d'énormes regrets compte tenu du talent du Nigérian qui inscrit 20 buts, dont certains exceptionnels, jusqu'à son départ en 2002.

Il y a 2️⃣0️⃣ ans, Jay-Jay Okocha 🇳🇬 rejoignait Paris !Quel reste votre meilleur souvenir du magicien nigérian ? 💬👇#PSGmemories pic.twitter.com/qPAqLgVd58 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 29, 2018

1) Nicolas Anelka - 2000 - 34M€

Ce classement est largement dominé par Nicolas Anelka qui fait son grand retour au PSG en 2000. Formé à Paris, l'attaquant est cédé à Arsenal pour moins de 1M€ en 1997 et revient donc pour 34 fois plus trois ans plus tard. Tout juste auréolé de sa victoire en Ligue des champions avec le Real Madrid, Nicolas Anelka fait son retour e grande pompe. Il faut dire que cet investissement est colossal pour le PSG de l'époque qui retrouve la Ligue des champions, et ce transfert suscite de grands espoirs... rapidement enterrés. Et pour cause, avec seulement 8 buts en Championnat, et 13 toutes compétitions confondues, Nicolas Anelka réalise une première saison très délicate et ne se rattrapera pas lors de la seconde puisque dès le mois de janvier 2002, l'attaquant français s'engagera à Liverpool.