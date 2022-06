Foot - Mercato - PSG

Mercato : Les ventes records du PSG

Publié le 15 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Depuis l'arrivée de QSI, le PSG s'est essentiellement distingué sur le marché des transferts par le biais de très grosses recrues. Cependant, afin d'équilibrer ses comptes, alléger sa masse salariale, mais également insuffler une nouvelle dynamique à son effectif, le club parisien doit vendre. Un domaine dans lequel le PSG n'a pas excellé ces dernières saisons comme en témoigne ce classement des 5 plus grosses ventes de l'histoire du club de la capitale.

5) Blaise Matuidi - 2017 - 25M€

Arrivé au PSG en 2011, juste avant l'officialisation du rachat du club par QSI, Blaise Matuidi s'est rapidement imposé comme un élément indispensable du club parisien. Avec Thiago Motta et Marco Verratti, il a même formé un trio au milieu de terrain qui continue d'être regretté. Mais en 2017, alors qu'il est âgé de 30 ans et perd petit-à-petit de son influence au PSG, Blaise Matuidi rejoint la Juventus pour 25M€. Recruté pour 8M€, le champion du monde 2018 est donc transféré trois fois plus cher six ans après sa signature à Paris.

4) Lucas Moura - 2018 - 28M€

En janvier 2013, le PSG n'hésite pas à débourser 40M€ pour recruter Lucas Moura, présenté comme l'un des plus grands talents au Brésil. Cependant, l'ailier arrivé de Sao Paulo ne va jamais réussi à s'imposer dans la durée à Paris, au point d'être poussé au départ 5 ans plus tard. Durant le mercato d'hiver 2018, c'est Tottenham qui mise sur Lucas Moura en investissant 28M€ pour ce qui reste donc l'une des plus grosses ventes de l'histoire du PSG.

3) Ronaldinho - 2003 - 32M€

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Ronaldinho est bien présent dans ce classement et occupe la troisième marche du podium... 19 ans après son transfert. En 2001, le PSG décide d'accueillir un jeune brésilien alors âgé de 21 ans qui impressionne avec le Gremio Porto Alegre. Ronaldinho va alterner le bon et le moins durant son passage au PSG en donnant l'impression de choisir ses matches comme en témoignent ses prestations mémorables lors de certains Classiques contre l'OM. Et lorsqu'il décide de jouer, Ronaldinho est clairement au-dessus du lot. Devenu champion du monde en 2002, le Brésilien est devenu trop grand pour ce PSG là et c'est donc sans surprise que les plus grands clubs européens se l'arrachent en 2003. C'est finalement le FC Barcelone qui rafle la mise pour un peu plus de 32M€. Une somme colossale à l'époque. Mais la présence de Ronaldinho aussi haut dans ce classement en dit long sur les difficultés à du vendre du PSG version QSI.

Vous prendrez bien une compilation de magnifiques actions de Ronaldinho sous le maillot du PSG ? 🪄🇧🇷pic.twitter.com/2K15KEVs8M — Le Corner (@Le_Corner_) July 5, 2021

2) David Luiz - 2016 - 35M€

La deuxième vente la plus importante du PSG concerne un joueur qui fait également partie des plus grosses recrues de l'histoire du club. En effet, il s'agit de David Luiz. Recruté pour 50M€ en 2014 en provenance de Chelsea, le défenseur brésilien quittera le PSG deux ans plus tard... pour retourner chez les Blues . Les Londoniens débourseront tout de même 35M€ pour rapatrier David Luiz, alors âgé de 29 ans, et dont l'aller-retour Paris-Londres aura généré au total 85M€ d'indemnités de transfert.

1) Gonçalo Guedes - 2018 - 40M€