Mercato : Les 5 défenseurs les plus chers de l'histoire du PSG

Publié le 14 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG devrait encore casser sa tirelire pour se renforcer et tentant notamment de recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, la priorité de Luis Campos, nouveau Conseiller Football du PSG, se nomme Milan Skriniar. Un transfert qui pourrait avoisiner les 80M€, la somme réclamée par l'Inter Milan jusque-là. Et si les Parisiens répondent à ces exigences, le Slovaque pourrait devenir le défenseur le plus cher de l'histoire du club. En attendant, découvrez le top 5 actuel.

5) Thilo Kehrer - 2018 - 37M€

A la cinquième place de ce classement, on retrouve une petite surprise. En effet, en 2018, le PSG ne semble pas avoir nécessairement besoin de se renforcer en défense centrale, et pourtant, Thomas Tuchel, qui vient d'arriver sur le banc parisien, active ses réseaux pour attirer le polyvalent et prometteur défenseur allemand Thilo Kehrer. Pour convaincre Schalke 04 de lâcher son joueur, le PSG n'hésitera pas à débourser 37M€. Une somme qui a de quoi surprendre compte tenu du fait que Thilo Kehrer n'a plus qu'une saison de contrat. Et ce ne sont pas ses prestations depuis son arrivée qui réussissent à justifier cet investissement.

4) Thiago Silva - 2012 - 42M€

Arrivé en 2011 à la tête du PSG, QSI attend toutefois un an avant de frapper très fort sur le marché des transferts. C'est ainsi que durant l'été 2012, le club parisien recrute ainsi Thiago Silva qui débarque en provenance de l'AC Milan en même temps que Zlatan Ibrahimovic. Le PSG débourse ainsi 42M€ pour s'attacher les services du Brésilien, considéré à ce moment-là comme le meilleur défenseur du monde. Et il confirmera son statut à Paris en s'emparant rapidement du brassard de capitaine et en s'imposant comme une légende du club qu'il quittera en 2020 après un désaccord avec Leonardo concernant sa prolongation de contrat.

3) Nuno Mendes - 2022 - 45M€

Depuis le départ à la retraite de Maxwell, le PSG n'a jamais réussi à mettre la main sur un latéral gauche de très haut niveau. Lucas Digne, Layvin Kurzawa voire Abdou Diallo et Juan Bernat se sont succédé sans succès. L'été dernier, Leonardo décide donc de mettre la main sur Nuno Mendes, jeune portugais très prometteur de Benfica qui prêté une saison. Et il ne mettra pas longtemps avant de s'imposer comme le titulaire du poste ce qui convainc donc le PSG de lever son option d'achat fixée à 38M€. En ajoutant le montant du prêt, le transfert avoisine donc les 45M€. Mais le club parisien tient probablement l'un des latéraux gauches les plus prometteurs en Europe.

#EtSi Nuno Mendes était tout simplement le meilleur latéral gauche du monde ? 🤔❤️💙 pic.twitter.com/Po1GbKAiP4 — NEYBAPPS ❤️💙 (@mbappologik__) June 12, 2022

2) David Luiz - 2014 - 50M€

Malgré la sanction du fair-play financier qui limite son investissement sur le mercato à 60M€ durant l'été 2014, le PSG n'hésitera pas à engloutir la quasi-totalité de son budget pour attirer David Luiz en provenance de Chelsea. Le club parisien déboursera effectivement 50M€ pour enrôler le défenseur brésilien en provenance de Chelsea. Malgré quelques coups d'éclat, comme son but contre les Blues en huitièmes de finale de la Ligue des champions (2-2), David Luiz ne marquera pas de son empreinte le PSG qu'il quitter deux ans plus tard pour retourner à Chelsea et laisser sa place à Marquinhos.

1) Achraf Hakimi - 2021 - 67M€

Le défenseur le plus cher de l'histoire du PSG n'est autre qu'Achraf Hakimi. En effet, l'été dernier, le club parisien n'hésite pas à lâcher 67M€, bonus compris, pour recruter l'international marocain en provenance de l'Inter Milan. Il faut dire que depuis l'arrivée de QSI à Paris, le poste de latéral droit semble être le point faible de l'effectif. Que ce soit Christophe Jallet, Serge Aurier, Thilo Kehrer, Thomas Meunier ou encore Alessandro Florenzi, aucun n'avait réussi à s'imposer comme un élément indispensable. Ce qui explique donc l'investissement consenti pour recruter Achraf Hakimi.