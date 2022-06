Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Christopher Nkunku programmé pour 2023 ?

Publié le 13 juin 2022 à 23h30 par Bernard Colas

Après sa grande saison à Leipzig, Christopher Nkunku suscite les convoitises de plusieurs cadors européens, dont le PSG, attentif à l’évolution de son ancienne pépite. Alors que l’international français n’a pas fermé la porte à un retour dans la capitale, c’est bien dans son club actuel que l’on devrait le retrouver la saison prochaine.

Loin de faire l’unanimité au PSG, Christopher Nkunku est parti par la petite porte à l’été 2019, dans le cadre d’un transfert estimé à 13M€. Une décision judicieuse puisque depuis, l’attaquant s’illustre sous le maillot de Leipzig. Cette saison, le joueur de 24 ans a même été élu meilleur joueur de Bundesliga après ses performances XXL, lui qui totalise 35 buts et 19 passes décisives en 50 apparitions. De quoi faire passer Nkunku dans une autre dimension. Désormais, le nom du natif de Lagny-sur-Marne est associé aux plus gros cadors européens, dont le PSG, qui songe à rapatrier son ancienne pépite. Un retour vu d’un bon œil par le principal intéressé, qui n’écarte aucun scénario pour la suite de sa carrière. « Paris, je l’ai toujours dit, c’est ma maison, mon club de cœur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football », a déclaré au début du mois le nouvel international français en conférence de presse. Pour Luis Campos, c’est un premier signal positif, mais le retour de Christopher Nkunku au Parc de Princes ne serait pas pour tout de suite.

Nkunku se dirige vers une prolongation, avant un départ en 2023