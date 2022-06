Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sort enfin du silence après son départ

Publié le 18 juin 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

De retour au poste de directeur sportif du PSG en 2019, Leonardo a été démis de ses fonctions ces derniers jours. Son départ n'a pas été officialisé mais il a bien été remplacé par Luis Campos dont la prise de fonction a été annoncée il y a une semaine. Et pour la première fois, le Brésilien a livré ses vérités sur son licenciement.

Architecte du projet QSI, Leonardo avait bâti le premier effectif du PSG version QSI. Nommé premier directeur sportif de l'ère qatarie, le Brésilien était à l'origine des premiers gros transferts comme ceux de Javier Pastore, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti ou encore Marquinhos. En 2013, après sa sanction suite à son geste d'humeur sur un arbitre, Leonardo quitte le PSG qui ne réussira jamais réellement à le remplacer. Olivier Létang, Patrick Kluivert et Antero Henrique se sont succédé sans succès ce qui a poussé le Qatar à faire revenir Leonardo en 2019. Mais cette fois-ci, le bilan est moins en sa faveur, au point d'avoir été remercié ces derniers jours afin d'être remplacé par Luis Campos, nommé Conseiller Football du PSG.

Leonardo lâche ses vérités