Mercato - OM : Longoria a un coup à jouer avec Dries Mertens

Publié le 17 juin 2022 à 16h15 par Pierrick Levallet

En fin de contrat cet été, Dries Mertens n’a toujours pas prolongé avec Naples malgré les tentatives d’Aurelio De Laurentiis. Pour le moment, un accord semble encore loin d’être trouvé entre les deux parties. Pablo Longoria et l’OM pourraient donc en profiter pour faire une offre susceptible de convaincre Dries Mertens de rejoindre la Ligue 1 lors de ce mercato estival.

En plus d’Arkadiusz Milik et de Cédric Bakambu, l’OM souhaiterait tout de même recruter un nouvel attaquant afin de bâtir une équipe compétitive pour la prochaine Ligue des champions. Dans cette optique, Pablo Longoria explorerait de nombreuses pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Dries Mertens. Le Belge représenterait une excellente affaire aux yeux du président de l’OM puisqu’il sera libre de tout contrat le 30 juin prochain s’il ne prolonge pas avec Naples. D’ailleurs, le tendance s’orienterait plus vers un départ pour l’attaquant de 35 ans.

Aucun accord avec Naples pour une prolongation