Mercato - PSG : Leonardo écarte définitivement une option pour son avenir

Publié le 17 juin 2022 à 17h45 par Ewen Robin

Licencié du PSG en fin de saison, Leonardo a décidé de prendre la parole après plusieurs semaines de silence. Le directeur sportif brésilien, qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, exclut catégoriquement un retour sur le marché en tant qu'entraîneur, lui qui avait déjà exercé cette fonction à plusieurs reprises ces dernières années.

Leonardo quitte le PSG ! En effet, le Brésilien a été limogé au terme du 10e titre de champion de France obtenu par le club parisien. Pour rappel, Leonardo avait joué en tant que milieu de terrain pour le PSG durant la saison 1996-1997 puis était devenu directeur sportif du club entre 2011 et 2013, concluant par un grand retour à ce poste en 2019. Avant de s’engager comme directeur sportif, le Brésilien avait notamment entraîné l’AC Milan en 2010 puis l’Inter en 2011. En 2017, il avait retenté cette expérience en Turquie, à Antalyaspor.

« Aujourd’hui, je suis plus un dirigeant »