Mercato - PSG : C'est réglé pour le transfert de Sadio Mané

Publié le 18 juin 2022 à 12h45 par Pierrick Levallet mis à jour le 18 juin 2022 à 12h47

En quête d’un nouvel attaquant polyvalent pour la saison prochaine, le PSG gardait un œil sur Sadio Mané, qui n’a pas prolongé avec Liverpool alors que son contrat expire en juin 2023. Cependant, l’international sénégalais va échapper à Luis Campos et au club de la capitale puisqu’il serait très proche de s’engager avec le Bayern Munich.

Avec le départ d’Angel Di Maria et le probable transfert de Mauro Icardi cet été, le PSG est à la recherche d’un nouvel attaquant polyvalent pour la saison prochaine. Luis Campos explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts et garderait notamment un œil sur Sadio Mané. Le Sénégalais, dont le contrat expire en juin 2023, n’a pas prolongé avec Liverpool et se rapproche grandement d’un départ lors de ce mercato estival. Toutefois, le joueur de 30 ans ne va pas découvrir la Ligue 1 cet été.

Mané très proche de rejoindre le Bayern