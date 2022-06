Foot - PSG

PSG : Donnarumma fait le bilan de sa première saison au Paris Saint-Germain

Publié le 19 juin 2022 à 18h30 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé au PSG l’été dernier, Gianluigi Donnarumma a vécu une saison un peu étrange. Malgré tout, l’international italien retient surtout le positif et le dixième titre de champion de France obtenu par le club de la capitale plutôt que la piètre élimination en huitième de finale de Ligue des Champions.

Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma s’y est rapidement imposé en tant que titulaire indiscutable. Chouchou des supporters, l’international italien a fini par se mettre tout le monde à dos lorsqu’il a décidé de ne pas prolonger. Pour le PSG, c’était l’opportunité à ne pas manquer. Malgré la présence de Keylor Navas, le club de la capitale n’a pas hésité et a sauté sur l’occasion. Titulaire dans les grandes rencontres cette saison, Gianluigi Donnarumma a d’abord convaincu tout le monde avant de vivre une fin d’exercice plus compliquée. Mais globalement, le meilleur joueur du dernier Euro retient le positif.

« Je suis très heureux de l’avoir fait avec Paris »

Avec le dixième titre de champion de France en point d’orgue. « Un dixième titre c’est quelque chose de particulier. C’est vraiment beau de pouvoir le gagner. Nous les joueurs nous voulions tous aller le chercher, mais c’était le cas pour tout le monde au club aussi. C’était notre objectif de remporter ce titre, donc c’était vraiment une saison importante. C'est beau ! C’est mon premier titre, mon premier championnat gagné, donc je suis très heureux de l’avoir fait avec Paris. Et puis c’est le 10ème titre de l’histoire du club, on égalise le record donc ça me rend encore plus heureux », a confié le gardien du PSG dans un entretien accordé à PSG TV .

🎙️🔴🔵 @gigiodonna1 : « Heureux de remporter mon premier titre avec le Paris Saint-Germain ! » 🏆 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 19, 2022

« On a eu du mal à la digérer »