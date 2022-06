Foot - Mercato - PSG

PSG : Parti au clash avec Leo Messi, Leandro Paredes s’explique

Publié le 18 juin 2022 à 11h30 par Ewen Robin

Coéquipiers en Argentine et au PSG, Leandro Paredes et Lionel Messi sont de grands amis, le milieu ayant notamment incité le septuple Ballon d'Or à le rejoindre dans la capitale. Cependant, leur relation n’a pas été sans accroc. En effet, les deux internationaux de l'Albiceleste s’étaient embrouillés durant le match opposant le PSG au FC Barcelone en 2021. Lors d’une interview, Paredes est revenu sur cet épisode…

Arrivé libre de tout contrat au PSG l’été dernier, Lionel Messi a retrouvé son coéquipier en sélection, Leandro Paredes. Les deux Argentins sont amis, mais leur relation a parfois été complexe. En février 2021, le PSG affrontait le FC Barcelone sur la pelouse du Camp Nou en 8e de finale de la Ligue des Champions. Une double confrontation qui a vu Paris se défaire des Catalans (5-2). Lors du match aller (1-4), Messi s’était notamment énervé contre Paredes. Dans une interview accordée à Caja Negra , le milieu de terrain est revenu sur cette brouille de courte durée.

« C'était vraiment chaud. Il voulait me tuer »