PSG : L’incroyable coup de gueule de Donnarumma... sur le Real Madrid

Publié le 15 juin 2022 à 9h10 par Axel Cornic mis à jour le 15 juin 2022 à 9h14

Gianluigi Donnarumma a vécu une saison très compliquée avec le Paris Saint-Germain, mais également avec la sélection italienne. Une saison qui semble avoir laissé des traces profondes, puisque le gardien veut au plus vite tourner la page... et surtout pas entendre parler de son erreur face au Real Madrid, en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Il y a un peu moins d’un an, Gianluigi Donnarumma était sur le toit de l’Europe, puisque sa sélection a décroché un titre continental et lui une superbe distinction individuelle de meilleur joueur de l’Euro. Mais qu’est qu’il reste de tout ça ? L’ancien prodige est désormais pointé du doigt et c’est le cas avec le Paris Saint-Germain comme avec la Squadra Azzurra , puisque Donnarumma a commis des erreurs fatales et assez surprenantes pour un joueur de son niveau. L’épisode le plus parlant est bien sur le but subi par Karim Benzema lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions, qui avait lancé la remontada du Real Madrid.





« Vous parlez du Real Madrid ? De la faute ? »