PSG : Insulté par un supporter, Donnarumma part au clash

Publié le 13 juin 2022 à 9h45 par Bernard Colas

Sous le feu des critiques et déjà pris à partie par des supporters depuis son départ libre de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a de nouveau été la cible d’insultes après la rencontre entre l’Angleterre et l’Italie (1-1). Le portier du PSG ne s’est pas laissé faire et a été s’expliquer avec le supporter en question.

Du haut de ses 23 ans, Gianluigi Donnarumma s’est déjà imposé comme un cadre de la Squadra Azzurra (46 sélections), mais celui-ci est pourtant loin de faire l’unanimité en Italie malgré ses prestations satisfaisantes, lui qui a notamment été élu meilleur joueur du dernier Euro. Formé à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma est pointé du doigt depuis son départ libre pour rejoindre le PSG l’été dernier, ce qui lui avait déjà valu les sifflets d’une partie de San Siro lors de la demi-finale de la Ligue des nations perdue face à l’Espagne en octobre. Et ce samedi, le gardien du PSG a de nouveau été pris à partie.

@gigiodonna1 risponde così ad un tifoso dopo @England - @Azzurri 😱🤦‍♂️ #sportpress24 @EURO2024 @UEFA 🎥 da #Twitter @PSG_inside pic.twitter.com/l5irRt0i6o — SportPress24 (@SPress24) June 12, 2022

Donnarumma s’emporte face à un supporter

Après la rencontre opposant l’Angleterre à l’Italie (1-1) en Ligue des nations, Gianluigi Donnarumma a été la cible d’insultes de la part d’un supporter italien, portant un maillot de l’AC Milan. L’international transalpin ne s’est pas laissé faire en allant s’expliquer avec lui, le regard noir, avant de faire quelques photos avec d’autres fans puis de reprendre la direction du bus, sans cacher son agacement. L’Italie affrontera l’Allemagne ce mardi pour son dernier match de la trêve internationale.