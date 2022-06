Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, Leonardo n’en revient toujours pas…

Publié le 18 juin 2022 à 7h00 par Arthur Montagne

L'été dernier, le PSG avait réussi à attirer Lionel Messi dont le contrat n'avait pas été prolongé au FC Barcelone. Une opération incroyable et qui avait fait parler dans le monde entier. Et malgré une première saison en demi-teinte, Leonardo revient sur ce deal et reconnaît qu'il a encore du mal à y croire.

Il y a un an, Lionel Messi vivait un été très mouvementé puisqu'après avoir remporté la Copa America avec l'Argentine, La Pulga s'attendait à revenir à Barcelone pour prolonger son bail et entamer une nouvelle saison en Catalogne. Mais c'était sans compter sur les problèmes économiques du Barça qui ont contraint Lionel Messi à se trouver un nouveau club. Le PSG a donc sauté sur l'occasion et Leonardo, qui a récemment été démis de ses fonctions de directeur sportif, revient sur ce dossier.

Mercato : A Barcelone, on prépare un énorme événement pour Lionel Messi https://t.co/l9BA40Qwg2 pic.twitter.com/Yd7kjLyx7J — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

Leonardo s'enflamme pour l'arrivée de Messi