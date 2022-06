Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Milan, LOSC… Comment le dossier Renato Sanches est en train de basculer

Publié le 19 juin 2022 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 19 juin 2022 à 15h42

Placé sur la liste des transferts pour permettre au LOSC de renflouer ses caisses, Renato Sanches semblait promis à l’AC Milan, en discussion avec le joueur et le club nordiste depuis plusieurs mois. Cependant, le PSG a relancé ce dossier avec l’offensive menée par Luis Campos, révélée en exclusivité par le10sport.com. Un gros coup dur pour Paolo Maldini est les Rossoneri, dans une position fébrile.

Dans l’obligation d’équilibrer les comptes, le LOSC se prépare à céder quelques joueurs majeurs dans ce mercato estival. L’actionnaire majoritaire, Merlyn Partners, n’est pas totalement satisfait de la gestion du club lillois et Olivier Létang se retrouve aujourd’hui sur un siège éjectable comme vous l’a récemment révélé le10sport.com. Le président du LOSC n’a donc pas le choix, il doit vendre, et bien. Les profils ont déjà été identifiés par la direction, Renato Sanches et Sven Botman apparaissent comme les deux premiers candidats à un départ grâce à leur belle cote sur le marché des transferts, ce qui n’a pas échappé à l’AC Milan qui, après Mike Maignan, se voyait déjà accueillir les deux Dogues . D’après nos informations, les deux clubs ont entamé les discussions il y a quelques semaines pour un pack incluant le défenseur et le milieu, ce dernier étant l’une des pistes de Paolo Maldini depuis de longs mois. Cependant, le dossier risque de tourner en défaveur des Rossoneri , à cause de Luis Campos et du PSG.

Quand Renato Sanches était promis à l’AC Milan

À Milan, on travaille sur l’arrivée de Renato Sanches depuis six mois afin de devancer la concurrence. Ce dimanche, CalcioMercato.com explique en effet que le récent champion d’Italie était déjà proche de boucler la venue de l’international portugais lors du mercato hivernal, avant de poursuivre les contacts avec Jorge Mendes afin de régler l’affaire pour cet été. Des discussions qui ont abouti à un accord total sur le plan contractuel, avec un bail de 4 années préparé pour Renato Sanches assorti d’un salaire annuel de 3M€ et de diverses primes, de quoi permettre au Milan AC de se focaliser sur les négociations avec le LOSC. À en croire le média transalpin, un terrain d’entente était en bonne voie pour permettre au milieu de 24 ans de retrouver Mike Maignan du côté de San Siro, sur la base d’un transfert à 15M€ + 3M€ de bonus, mais ça, c’était avant l’arrivée de Luis Campos au PSG.

L’offensive parisienne qui relance tout

Nouveau conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi au PSG, Luis Campos n’a pas traîné pour avancer dans certains dossiers. La venue de Vitinha (FC Porto) est imminente, les contacts ont été entamés pour les transferts de Milan Skriniar (Inter) et Gianluca Scamacca (Sassuolo), et cela bouge aussi avec Renato Sanches. Ce samedi, le10sport.com a été le premier média à vous révéler l’offensive parisienne pour l’ancien milieu du Bayern Munich, que connaît très bien Luis Campos pour l’avoir fait venir dans le nord de la France en 2019. « J'ai choisi le LOSC car je voulais rejoindre un club qui aurait besoin de moi, où je serai utile. J'ai discuté avec le coach (Christophe Galtier, NDLR), Luis Campos, José Fonte. Je me suis rendu compte que c'était le cas ici et je suis heureux de mon choix J'avais vraiment envie de rejoindre un club qui avait besoin de moi », reconnaissait Renato Sanches lors de sa présentation à Lille. Avec Campos, et probablement Christophe Galtier, le PSG prend donc l’avantage sur l’AC Milan. Après des discussions avec l’entourage du joueur, dont l’agent Jorge Mendes, le club de la capitale se prépare à l’étape suivante en proposant une offre au LOSC, supérieure à celle formulée par les Italiens.

EXCLU - Mercato : Le PSG lance l’opération Renato Sanches ! https://t.co/zdWbll4dRy pic.twitter.com/vwtcdRArSC — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

Milan est bloqué, Campos a un boulevard pour convaincre le LOSC