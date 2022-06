Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare un gros milieu de terrain pour Galtier

Publié le 19 juin 2022 à 10h30 par Arthur Montagne

Nommé conseiller football du PSG il y a un peu plus d'une semaine, Luis Campos est déjà très actif en coulisse et a rapidement pris conscience de la nécessité de renforcer l'entrejeu de l'effectif parisien. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent déjà et deux transferts prennent forme ce qui donne une première idée de ce à quoi pourrait ressembler le milieu de terrain du PSG la saison prochaine.

Cet été, le Paris Saint-Germain avait prévu une révolution qui commence à prendre forme au sein de son organigramme. En effet, Leonardo a été démis de ses fonctions et Luis Campos l'a remplacé. Nommé conseiller football du PSG, le Portugais aura en charge de gérer le recrutement et l'équipe première. C'est donc lui qui doit notamment choisir le nouvel entraîneur parisien qui sera probablement Christophe Galtier. Bien que les discussions se poursuivent afin de trouver un terrain d'entente avec Mauricio Pochettino pour sa rupture de contrat, c'est bien l'actuel entraîneur de l'OGC Nice qui est le mieux placé pour s'asseoir sur le banc du PSG malgré les rumeurs insistantes autour de Zinedine Zidane, comme révélé par le10sport.com. Quoi qu'il en soit, cela n'empêche pas Luis Campos de travailler déjà activement sur les contours du prochain effectif, avec une priorité claire : densifier le milieu de terrain.

EXCLU @le10sport : Le PSG lance l'opération Renato Sanches !▶️ Paris a pris contact avec ses représentants▶️ Prochaine étape : Offre au LOSC▶️ C'est fait pour Vitinha, Renato Sanches pourrait suivre▶️ Le Milan AC reste à l'affûthttps://t.co/UeKEOJDDhL — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 18, 2022

Sanches et Vitinha en approche