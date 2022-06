Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Vinicius Jr a atteint un point de non-retour

Publié le 19 juin 2022 à 18h45 par Baptiste Lefilliatre

Alors que le PSG semblerait avoir tout tenté pour convaincre Vinicius Jr de rejoindre le club de la capitale, l’international brésilien est plus que jamais proche de prolonger son contrat au Real Madrid. Les Merengue devraient d’ailleurs prochainement communiquer à ce sujet.

Le Paris Saint Germain est prêt à tout pour dominer le football européen et remporter la Ligue des Champions, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’arracher à ses rivaux leurs meilleurs joueurs. C’est pourquoi le club de la capitale courtiserait depuis plusieurs mois l’ailier gauche du Real Madrid, Vinicius Jr, auteur d’une saison remarquable avec les Merengue (22 buts marqués et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison). Malheureusement pour les parisiens, l’hypothèse de voir l’international brésilien évoluer en France s’éloigne de plus en plus.

Prolongation imminente pour Vinicius Jr