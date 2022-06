Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour l'avenir de Dembélé

Publié le 19 juin 2022 à 16h30 par Dan Marciano

En fin de contrat dans quelques jours, Ousmane Dembélé n'aurait toujours pas l'intention d'accepter la dernière proposition du FC Barcelone, malgré son envie de rester en Catalogne. En cas de départ, le joueur de 25 ans pourrait rebondir au PSG ou à Chelsea. Mais au sein du club anglais, le profil de l'international français ne ferait pas l'unanimité.

Le feuilleton Ousmane Dembélé entre dans sa phase finale. Dans quelques jours, à la fin du mois de juin, l'international français ne sera plus lié au FC Barcelone et sera donc libre de rejoindre l'équipe de son choix. Agé de 25 ans, le joueur n'a jamais caché son envie de rester en Catalogne, à condition que son club lui offre ce qu'il réclame. Depuis de longs mois, son agent, Moussa Sissoko, discute avec les dirigeants du FC Barcelone pour trouver une solution. Mais rien n'y fait. Le représentant de Dembélé se montrerait toujours inflexible, ce qui a tendance à agacer Joan Laporta, désireux d'avoir une réponse le plus vite possible.

Dembélé n'a pas l'intention d'accepter l'offre de Laporta

Questionné récemment sur l'avenir d'Ousmane Dembélé, Joan Laporta s'était montré désabusé. « Ousmane Dembélé a une proposition sur la table, mais il ne l'a pas acceptée. Nous n'avons pas de réponse de son agent depuis un certain temps » avait-il confié à la presse espagnole. Mais selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le champion du monde 2018 n'aurait pas l'intention d'accepter la dernière proposition du FC Barcelone, trop faible à ses yeux. La situation pourrait rester bloquée puisque le président catalan a annoncé, à de nombreuses reprises, que cette proposition serait la dernière. Autrement dit, Dembélé a de grandes chances de quitter la Liga lors de ce marché des transferts. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui surveille sa situation.

Chelsea a des doutes sur Dembélé