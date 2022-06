Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Jean-Michel Aulas pimente la vente du club !

Publié le 19 juin 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Président de l’OL, Jean-Michel Aulas aimerait vendre 40% des parts du club rhodanien à des investisseurs. Il a été question d’une belle position de Foster Gillett dans cette course avant que le patron de l’Olympique Lyonnais ne remette les pendules à l’heure à ce sujet. D’autant plus qu’un quatrième repreneur aurait fait irruption dans cette opération selon ses propos.

Depuis 35 ans, Jean-Michel Aulas est président de l’OL et dispose d’ailleurs du rôle de président directeur général de l’OL Groupe. Cependant, Aulas a récemment pris une grande décision, vendre un pourcentage des parts du club, et plus précisément 40%. Pour ce faire, plusieurs repreneurs semblent être en lice pour ce rachat, dont Iconic Sports ou encore l’homme d’affaires Foster Gillett. Témoignant des multiples rumeurs au sujet de la vente de l’OL, le président Aulas profitait d’un point presse dernièrement pour mettre les choses au clair. « On essaie de changer d'actionnaires. C'est une procédure très surveillée. Oui il y a des discussions, mais non il n'y a rien de conclu. Les informations trop précises, quand inexactes, peuvent contribuer à ce que les choses ne se fasse pas. Il y a un processus en cours, mais pas de certitudes par rapport aux discussions menées. Il y a eu du succès dans le nombre de personnes intéressés, mais rien de conclu. Je vais rester à la tête en tant que président-directeur général du groupe » . Voici une partie du message clair que Jean-Michel Aulas faisait passer dans le cadre d’une conférence de presse lors de la première quinzaine de juin avant d’en rajouter une couche concernant les informations circulant dans la presse au sujet de l’avantage de Foster Gillett. « Il y a plusieurs investisseurs, le communiqué est clair. Si la presse dit que c'est Forster Gillet, c'est que quelqu'un a parlé. Mais dire qu'il est devant... ce n'est pas le cas. On est dans le money time. J'ai l'intention de conclure le sujet le 23 juin ».

« Il y a une quatrième offre d’un fonds américain, qui est tout à fait prenable »