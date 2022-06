Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas répond sèchement sur la vente du club

Publié le 9 juin 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

Comme avancé par la presse française dernièrement, l'OL devrait être racheté à hauteur de 40%. Alors que cinq offres auraient été formulées aux Gones, celle de Foster Gillett aurait les faveurs de Jean-Michel Aulas aujourd'hui. Une information totalement balayée par le président de l'OL ce jeudi matin.

Selon les informations de RMC Sport , l'OL aurait reçu cinq offres pour le rachat de 40% de son capital. Et à en croire le média français, trois offres américaines seraient toujours d'actualité pour le club présidé par Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, celle de Foster Gillett aurait particulièrement séduit le président de l'OL. En effet, l'homme d’affaires de 45 ans serait le mieux placé aujourd'hui pour rafler la mise selon L'Equipe . Une information démentie par Jean-Michel Aulas, présent en conférence de presse ce jeudi matin.

«Dire que Forster Giller est devant... ce n'est pas le cas»