Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est confirmé, Longoria tente un coup à 0€ avec une star du Real Madrid

Publié le 19 juin 2022 à 15h10 par Dan Marciano

Selon la presse espagnole, l'OM serait intéressé par Marcelo, qui a récemment fait ses adieux au Real Madrid. Agé de 34 ans, le latéral gauche est libre de tout contrat et figure sur les tablettes de nombreuses équipes. Le Milan AC se serait aussi positionné, et aurait même transmis une première offre concrète à l'international brésilien.

Après seize ans de bons et loyaux services, Marcelo va ouvrir une nouvelle page de sa carrière, la dernière. Agé de 34 ans, l'international brésilien va quitter le Real Madrid durant l'intersaison. Le latéral gauche aurait déjà plusieurs propositions entre les mains. Récemment, Fanatik a évoqué l'intérêt de clubs turcs, qataris, mais aussi de l'OM. Alors que Sead Kolasinac ne ferait pas l'unanimité à Marseille, Pablo Longoria penserait à recruter Marcelo.

Mercato - OM : Après l'échec Witsel, Sampaoli et Longoria ont un gros désaccord https://t.co/yZp0V9Cr5V pic.twitter.com/DKTIqNdxkS — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

L'OM serait bien intéressé par Marcelo