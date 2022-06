Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Deux échecs pour Jorge Sampaoli sur le mercato ?

Publié le 18 juin 2022 à 23h30 par Axel Cornic

A la recherche de renforts pour son OM, Jorge Sampaoli aurait travaillé en parallèle de Pablo Longoria, activant notamment deux pistes offensives à l’étranger. Elles mèneraient à Alexis Sanchez et Joaquin Correa de l’Inter, qui par le passé ont déjà évolué sous les ordres du coach de l’OM. Pourtant, les choses ne se passent pas vraiment pour le mieux...

Après une saison en dents de scie, l’avenir de Arkadiusz Milik est remis sur le tapis en ce mercato estival. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a livré un bon bilan avec 20 buts en 37 rencontres toutes compétitions confondues, mais a rencontré plusieurs problèmes... surtout avec son entraineur. Jorge Sampaoli ne semble en effet pas être un grand fan de l’international polonais, puisqu’il l’a plusieurs fois relagué sur le banc au profit de Dimitri Payet, Gerson et même Amine Harit. D’ailleurs, Sampaoli semble justement travailler pour trouver un remplaçant à Milik, puisqu’en Italie on parle depuis quelques jours de contacts avec Joaquin Correa, que le coach de l’OM a connu au FC Séville et en sélection argentine. Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur que Sampaoli souhaiterait retrouver, puisque le nom d’Alexis Sanchez est également évoqué.

Sanchez veut retrouver le FC Barcelone

Pour le Chilien, ce n’est pas la première fois qu’il est lié à l’Olympique de Marseille. Dès l’arrivée au club de Jorge Sampaoli, il a été l’une des pistes évoquées pour venir renforcer l’attaque marseillaise. Mais Alexis Sanchez a-t-il vraiment envie de retrouver son ancien coach ? D’après les informations de Tuttosport , c’est non. L’attaquant de 33 ans devrait bel et bien quitter l’Inter cet été, mais il aurait vraisemblablement informé Sampaoli que sa priorité n’est pas l’OM, mais plutôt le FC Barcelone. Son ancien coéquipier Xavi l’aurait vraisemblablement appelé et cela aurait suffi à le convaincre de revenir en Catalogne, ignorant donc les avances de l’OM.

Correa met un stop à Sampaoli et à l’OM