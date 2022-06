Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une ouverture pour recruter ce buteur

Publié le 18 juin 2022 à 19h10 par Hugo Ferreira

A la recherche de son prochain buteur, l’Olympique de Marseille songerait à recruter Joaquin Correa. Cependant, si l’Argentin n’a pas évolué à son meilleur niveau cette saison, l’Inter ne compterait pas le vendre lors du mercato estival, mais ne serait pas fermé à l’idée d’un prêt payant. Une ouverture dont pourrait profiter l’OM.

Désireux de réaliser un mercato estival à la hauteur de ses ambitions, l’Olympique de Marseille compte se montrer actif, et cible de nombreux joueurs. Dans le secteur offensif, Arkadiusz Milik a semblé être en conflit avec Jorge Sampaoli durant cette saison, et l’international polonais pourrait faire ses valises dans les prochaines semaines, tandis que Luis Henrique ne devrait pas être conservé. A la recherche d’éléments capables de renforcer l’effectif, Pablo Longoria s’intéresserait notamment à Joaquin Correa. En difficulté à l’Inter où il n’a inscrit que 6 buts et délivré 2 passes décisives en 36 rencontres, l’international argentin pourrait décider de se relancer à l’OM, qui aurait une ouverture pour le recruter.

Mercato : ASSE, OM… Wahbi Khazri a choisi son prochain club en Ligue 1 https://t.co/Yn7dPNPhOD pic.twitter.com/gKmNjdNO4L — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

L’Inter serait ouvert à un prêt