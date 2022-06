Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme bombe tombe sur l'arrivée d'Axel Witsel

Publié le 18 juin 2022 à 17h10 par Hugo Ferreira

Dans les petits papiers de l’OM, Axel Witsel suscite également l’intérêt de l’Atlético de Madrid. Les Phocéens voient en lui un joueur d’expérience capable de remplacer Boubacar Kamara. Toutefois, les Colchoneros auraient pris l’ascendant dans ce dossier, et devraient enregistrer la signature de l’international belge dans les prochains jours.

La recherche du successeur de Boubacar Kamara est l’une des priorités du mercato estival marseillais. Formé à l’OM, l’international français a décidé de rejoindre gratuitement Aston Villa, et Pablo Longoria cherche activement un élément capable de le remplacer. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Axel Witsel est notamment ciblé. Après 4 saisons au Borussia Dortmund, le Belge ne prolongera pas l’aventure et cherche un point de chute. Milieu de terrain d’expérience ayant déjà disputé la Ligue des champions avec le Standard de Liège, Benfica, le Zenit ainsi que le BVB, le joueur de 33 ans serait un renfort de taille pour Jorge Sampaoli. Toutefois, Witsel est également pisté par l’Atlético de Madrid, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Un intérêt qui serait désormais plus que concret, puisque le principal intéressé va s’engager avec les Colchoneros .

Mercato - OM : Pablo Longoria prêt à augmenter son offre pour cet attaquant https://t.co/7K5OQKbCFT pic.twitter.com/vM99iUvs5v — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

Witsel va rejoindre l’Atlético de Madrid