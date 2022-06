Mercato - OM : Deux renforts arrivent, Pablo Longoria a déjà planifié l’avenir

Foot - Mercato - OM

Afin de rajeunir l’effectif marseillais, Pablo Longoria a toujours un œil sur les jeunes talents. Jelle Van Neck, le portier du FC Bruges, et Régis Mughe, un Camerounais de 18 ans, devraient s’engager pour cinq ans avec l’OM. Le premier pourrait être le troisième gardien alors que le second jouera dans un premier temps avec la réserve.

Avec la Ligue des Champions qui arrive la saison prochaine, l’OM n’aura d’autre choix que d’étoffer son effectif s’il veut être compétitif sur tous les tableaux. Mais l’autre priorité de Pablo Longoria, c’est l’avenir. Le président de l’OM sait pertinemment que la formation marseillaise n’est pas à la hauteur des attentes, il faut donc y remédier. « Notre objectif est surtout de construire un projet sur le long terme, avec des profils adaptés à Jorge Sampaoli. Cela fait plusieurs semaines désormais que l’on a commencé à travailler sur différentes pistes. Nous sommes à la recherche de joueurs offensifs, de milieux de terrain avec le départ de Kamara. Pour certains postes, c’est évident. Mais on cherche toujours à voir comment on peut améliorer cet effectif », expliquait l’Espagnol en mai dernier au micro de RMC Sport .

Et Pablo Longoria est déjà passé à l’action. En parallèle des gros dossiers menant à Axel Witsel, William Saliba ou encore Luis Muriel, le président olympien va renforcer la formation. Pour combler le probable départ de Simon Ngapandouentbu (probablement du côté de Valenciennes), l’OM serait en passe de boucler l’arrivée de Jelle Van Neck. D’après les informations de Fabrizio Romano, confirmées par TMW , un accord aurait été trouvé pour un contrat de cinq ans. Le portier de 18 ans du FC Bruges arrivera gratuitement et occupera le poste de troisième gardien. Et il ne sera pas le seul renfort…

Belgian goalkeeper Jelle Van Neck is set to join Olympique Marseille from Brugge. Full agreement reached, five year deal. 🔵🤝 #TeamOMVan Neck has already accepted and he’s joining OM in the coming days.