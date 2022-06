Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria tente un transfert à 25M€

Publié le 18 juin 2022 à 12h10 par Jules Kutos-Bertin

Étincelant lors de la campagne de Ligue Europa Conférence avec le Feyenoord Rotterdam, notamment contre l’OM, Luis Sinisterra intéresserait le club olympien. Toutefois, le finaliste de la C4 aurait fixé le prix de son ailier à 25M€, un montant trop élevé pour que Pablo Longoria puisse s’aligner.

Avec la 2ème place et la qualification directe en Ligue des Champions, l’OM s’est offert un peu d’air et va pouvoir être actif sur le marché des transferts. Depuis la fin du championnat, Pablo Longoria planche déjà sur le mercato estival et cherche des profils correspondants au jeu très exigeant de Jorge Sampaoli. Si l’une des priorités est de renforcer la défense, le président de l’OM n’en oublie pas pour autant son attaque et a déjà une idée en tête.

The footwork 🤤The finish 🔥 HBD to Feyenoord forward Luis Sinisterra#UEL pic.twitter.com/35ylAP9NvG — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 17, 2022

Luis Sinisterra, c’est trop cher