Mercato - OM : Un transfert à 10M€ imaginé par Longoria pour remplacer Kamara

Publié le 14 juin 2022 à 23h10 par Bernard Colas

Comme annoncé par le10sport.com, l’OM souhaite s’attacher les services d’Axel Witsel pour remplacer Boubacar Kamara, mais d’autres milieux de terrains sont visés par Pablo Longoria. C’est notamment le cas de Francis Coquelin, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Villarreal, et dont le prix avoisinerait 10M€.

Suite au départ de Boubacar Kamara, l’OM veut se renforcer rapidement dans l’entrejeu et les pistes sont déjà nombreuses dans ce secteur de jeu. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Axel Witsel (Borussia Dortmund) fait partie des priorités de Pablo Longoria, mais le président de l’OM s’intéresserait également à d’autres joueurs. Ces derniers jours, le nom de Jordan Veretout (AS Rome) a notamment circulé en Italie, tandis qu’en Espagne, on évoque un intérêt de l’OM pour Francis Coquelin (Villarreal). Une piste révélée le week-end dernier par Relevo , confirmée par L’Équipe .

Coquelin plaît à Longoria