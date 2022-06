Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Witsel, Coquelin… Pablo Longoria a un plan en tête

Publié le 18 juin 2022 à 9h00 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 18 juin 2022 à 9h12

Afin d’assurer la succession de Boubacar Kamara, parti gratuitement, l’OM travaille toujours sur le dossier Axel Witsel. Pablo Longoria lui aurait fait une belle offre mais n’envisagerait pas d’augmenter son salaire. Son choix est imminent et en cas de refus, l’OM ira sur Francis Coquelin, même si certains en interne ne sont pas rassurés par son état de forme.

« Notre objectif est surtout de construire un projet sur le long terme, avec des profils adaptés à Jorge Sampaoli. Cela fait plusieurs semaines désormais que l’on a commencé à travailler sur différentes pistes. Nous sommes à la recherche de joueurs offensifs, de milieux de terrain avec le départ de Kamara. Pour certains postes, c’est évident. Mais on cherche toujours à voir comment on peut améliorer cet effectif ». En mai dernier, Pablo Longoria annonçait clairement la couleur pour le mercato de l’OM au micro de RMC . Avec le départ de Boubacar Kamara, le club olympien doit se renforcer et plusieurs joueurs ont déjà tapé dans l’œil du président marseillais.

EXCLU @le10sport : Axel Witsel a mis de côté tous les offres reçues sauf deux !▶️Match final entre l'OM et l'Atletico de Madrid▶️Léger avantage pour l'Atletico Mais l'OM a transmis une très belle offre...▶️Décision dans quelques heures...#MercatOMhttps://t.co/wkGo52qrb1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 16, 2022

Axel Witsel va bientôt faire son choix

Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, l’OM discute avec Axel Witsel depuis plusieurs semaines et l’international belge est très intéressé par le projet olympien. « C’est vrai que j’ai quelques contacts. Je vais me décider par rapport à mon avenir. Après, je vais partir en vacances. Vous verrez bien ce qui se passe dans les jours qui arrivent », expliquait-il juste après la trêve internationale. Cependant, la concurrence s’annonce féroce puisque l’Atlético de Madrid a un petit avantage, même si l’OM a fait une très belle offre (un contrat de deux ans + une année en option). A ce sujet, L’Equipe précise que le salaire proposé par Marseille est inférieur aux 8M€ bruts que Witsel touchait avec le Borussia Dortmund car Pablo Longoria s’est fixé une limite salariale. Dans le camp du Belge, on affirme que sa décision est imminente.

Coquelin intéresse l’OM, mais…

Et en cas de refus, Pablo Longoria a déjà tout prévu. Si Axel Witsel tournait le dos à l’OM, le 2ème de Ligue 1 pourrait tenter sa chance avec Francis Coquelin, demi-finaliste de Ligue des Champions avec Villarreal en mai dernier. Toutefois, son profil ne ferait pas l’unanimité en interne. Certains émettraient quelques réserves sur son état physique, lui qui a manqué trois mois et demi de compétition l’hiver dernier pour un problème au tendon d’Achille. Mais Coquelin n’a que 31 ans contre 34 pour Axel Witsel. Et de son côté, l’ancien joueur du Zénith ne présente pas non plus de garanties physiques hors du commun. L’OM va devoir trancher.