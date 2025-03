PSG - Transfert à 50M€ : Il est ému !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désiré Doué a fait son grand retour à Rennes samedi en championnat, avec la tunique du PSG. Et le jeune milieu offensif de 19 ans, qui avait été recruté pour 50M€ par le club de la capitale l'été dernier, n'a pas caché son émotion après avoir croisé le fer avec son club formateur auquel il reste très attaché.

Le PSG avait déboursé pas moins de 50M€ lors du dernier mercato estival pour le transfert de Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. Le jeune crack de 19 ans, qui a d'abord eu du mal à s'intégrer dans la capitale, connait une véritable montée en puissance depuis plusieurs semaines, au point d'être devenu un titulaire en puissance dans cette équipe du PSG. Et samedi était un jour spécial pour Doué...

Doué ému pour son retour

Le PSG est allé gagner à Rennes en Ligue 1 (4-1), et Désiré Doué n'a pas caché son émotion au micro de beINSPORTS après le match pour son retour en Bretagne : « Venir ici et remporter les trois points, c’était l’objectif, on est très content. C’est un grand, grand plaisir, j’ai eu les supporters qui m’ont très bien accueilli. Encore une fois, j’ai l’occasion de les saluer à la fin du match, les coéquipiers aussi, ça m’a fait plaisir de les revoir. Voilà, ça reste le club où j’ai grandi, qui m’a donné la chance de débuter ma carrière, donc sans eux, je ne serai pas là et je suis très content de revenir ici », confie le crack du PSG.

« Pas facile de jouer ici »

« Ce n’est jamais facile de jouer ici, j’étais de l’autre côté aussi, on a toujours posé des problèmes au PSG aujourd’hui, ils en ont posé, mais on a été efficace et on rapporte la victoire », poursuit Doué, très ému par ces retrouvailles avec Rennes.