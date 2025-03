PSG - OM : Ça chauffe avec cette provocation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG et l'OM s'affronteront le 16 mars prochain, au Parc des Princes, dans un Classique qui s'annonce déjà bouillant. Sur le plan sportif tout d'abord, étant donné que l'OM est l'actuel dauphin de son rival en tête du championnat, mais également en terme d'ambiance avec la nouvelle provocation signée Adrien Rabiot. Explications.

Plus que jamais leader de la Ligue 1 avec 16 points d'avance sur l'OM, son premier poursuivant, le PSG se dirige tout droit vers un titre de champion de France. Mais le club marseillais aura l'occasion de réduire cette avance le 16 mars prochain avec une confrontation face à son rival historique au Parc des Princes, et ce match sera également le grand retour d'Adrien Rabiot face au PSG qui s'annonce très tendu...

Rabiot, la trahison...

En effet, l'ancien titi du PSG avait suscité l'indignation de ses anciens supportes en décidant de s'engager avec l'OM en septembre dernier, alors qu'il était libre de tout contrat et avait le choix de pouvoir rebondir ailleurs. Adrien Rabiot serait donc attendu au tournant par le public du Parc des Princes le 16 mars, d'autant qu'il vient de refaire une provocation envers le PSG dans un entretien accordé à DAZN.

... et une provocation !

Rabiot a tout simplement indiqué avoir reçu beaucoup plus d'amour et d'affection à l'OM qu'au PSG : « On en parle souvent avec Medhi (Benatia), il m’envoie des messages et me dit : ‘Tu vois, cet amour que les gens te donnent ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu le trouver si tu étais parti à Manchester United ou ailleurs ?’ C’est vrai que depuis que je suis ici, cet amour que les gens me montrent… Est-ce que je l’ai connu ailleurs ? Non. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur ». Une sortie qui ne va pas plaire du tout aux fans du PSG.